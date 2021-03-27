Индонезийская волейболистка после ухода из спорта выяснила, что является мужчиной
Экс-игрок женской сборной Индонезии по волейболу Априлья Мангананг узнала, что является мужчиной, лишь после завершения профессиональной карьеры.
Мангананг объявила об уходе из волейбола в сентябре 2020 года. После этого она решила пополнить ряды национальной армии, где в феврале 2021 года, пройдя генетическую экспертизу, узнала о том, что всегда являлась мужчиной.
Оказалось, что спортсменка родилась с гипоспадией – аномалией строения мужского полового органа. Из-за отсутствия в родном городе Мангананг квалифицированных медицинских учреждений ребёнка приняли за девочку.
В начале марта Априлио перенёс корректирующую операцию и изменил своё имя на мужское.
В 2018 году Мангананг выступала за сборную Индонезии на Азиатских Играх.
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