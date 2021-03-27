«А что я такого сказал?» Вокуев — о словах о том, что популяризируют Большунова, а не лыжи

Российский лыжник Ермил Вокуев, который бегает за команду «Русская зима» и в нынешнем сезоне стал обладателем титула лучшего горняка, после финиша классического спринта на чемпионате России удивился, что его спрашивали не об Александре Большунове.

Не так давно в одном из интервью Вокуев сделал громкое заявление о том, что в России идёт популяризация Большунова, а не лыжных гонок, а также не согласился с дисквалификацией Клебо в марафоне на чемпионате мира.

«А вы что, не про Большунова спрашивать будете? А то все пытаются узнать… А что я такого сказал? Поделился своим мнением. Я ничего не боюсь. Как кто отреагирует – его личное дело. Для меня существенно только мнение семьи и ничьё другое.

Обидно, что не получилось побороться за медаль. Любой спортсмен рассчитывает на победу, я не исключение. В финале зацепил лыжей снег и упал. От этого ещё обиднее, ведь силы были. Буду ли бежать другие гонки? Посмотрим. Но все – точно не буду, у меня просто здоровья не хватит», — сказал Вокуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В спринте на чемпионате России Вокуев уверенно дошёл до финала. Но в решающем забеге в самый ключевой момент упал, финишировав в итоге только четвёртым.