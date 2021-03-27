Упавшего с трамплина лыжника Танде выведут из искусственной комы

Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина норвежец Даниэль Андре Танде, упавший во время разминки на этапе Кубка мира в Планице, в субботу, 27 марта, будет выведен из искусственной комы.
«Всё идёт по плану. Общее состояние, стабильные функции организма, хороший отклик на лечение и удовлетворительные данные последнего обследования вчера вечером означают, что сегодня у него хороший шанс для постепенного пробуждения», — приводит слова врача сборной Гури Ранума Экаса Dagbladet.
Напомним, 25 марта Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. Позднее в клинике, куда госпитализировали спортсмена, сообщили, что его жизнь вне опасности. У Танде перелом ключицы, а также подозрение на травму лёгкого.
- 27 марта 2021
-
21:05
-
20:41
-
17:46
-
15:59
-
15:19
-
15:16
-
14:51
-
14:36
-
14:23
-
13:11
-
13:05
-
13:05
-
12:55
- 26 марта 2021
-
23:25
-
19:33
-
17:44
-
14:03
-
13:44
-
13:15
-
12:51
-
11:04
-
00:13
- 25 марта 2021
-
22:11
-
21:44
-
21:04
-
20:12
-
20:05
-
19:38
-
18:10
-
17:26
-
17:14
-
16:34
-
14:58
-
14:21
-
11:25