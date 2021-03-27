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Упавшего с трамплина лыжника Танде выведут из искусственной комы

Упавшего с трамплина лыжника Танде выведут из искусственной комы
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина норвежец Даниэль Андре Танде, упавший во время разминки на этапе Кубка мира в Планице, в субботу, 27 марта, будет выведен из искусственной комы.

«Всё идёт по плану. Общее состояние, стабильные функции организма, хороший отклик на лечение и удовлетворительные данные последнего обследования вчера вечером означают, что сегодня у него хороший шанс для постепенного пробуждения», — приводит слова врача сборной Гури Ранума Экаса Dagbladet.

Напомним, 25 марта Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. Позднее в клинике, куда госпитализировали спортсмена, сообщили, что его жизнь вне опасности. У Танде перелом ключицы, а также подозрение на травму лёгкого.

В сборной Норвегии уточнили диагноз прыгуна с трамплина Танде после страшного падения

Источник: Dagbladet

Автор: Елена Чистова

Заглавное фото: Matthias Hangst/Getty Images

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