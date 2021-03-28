Шведские лыжницы потребовали, чтобы длина их дистанций в гонках была равной мужским

Несколько лидеров сборной Швеции по лыжным гонкам выступили за то, чтобы у девушек длина дистанций была аналогичной мужским гонкам. Это произошло после того, как на Кубке Швеции в Фалуне девушкам предложили пройти ту же дистанцию, что и мужчинам.



«Странно, что парни бегут в гонках вдвое дольше нас, например, в скиатлоне. Это даже немного оскорбительно», – приводит слова чемпионки мира Фриды Карлссон NTB.



«В футболе мужчины и женщины играют одинаково — 90 минут плюс дополнительное время. То же самое и в большинстве видов спорта. Я не вижу причин, почему в лыжах так не должно быть. Это консервативная традиция, что мы должны проходить более короткие дистанции, чем мужчины», — добавила бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Линн Сван.



Их поддержал глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг: «Я полностью поддерживаю это, сейчас самое время. Этот вопрос долгое время стоял в повестке дня и не привлекал особого внимания. Так здорово, что шведки его сейчас поднимают», — сказал в ответ Ульванг.