Татьяна Сорина выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская лыжница Татьяна Сорина, представляющая Тюменскую область, выиграла соревнования в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Татьяна преодолела дистанцию за 38 минут и 4 секунды.
Второй финишировала Наталья Непряева (Архангельская область). Она уступила победительнице 30,7 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница Пермского края Мария Истомина.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2021, Тюмень
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
1. Татьяна Сорина (Тюменская область)— 38.04,0.
2. Наталья Непряева (Архангельская область) +30,7.
3. Мария Истомина (Пермский край) +38,3.
4. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург) +42,6.
5. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.04,4
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.
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