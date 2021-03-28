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Татьяна Сорина выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Татьяна Сорина выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Российская лыжница Татьяна Сорина, представляющая Тюменскую область, выиграла соревнования в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Татьяна преодолела дистанцию за 38 минут и 4 секунды.

Второй финишировала Наталья Непряева (Архангельская область). Она уступила победительнице 30,7 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница Пермского края Мария Истомина.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2021, Тюмень
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км

1. Татьяна Сорина (Тюменская область)— 38.04,0.
2. Наталья Непряева (Архангельская область) +30,7.
3. Мария Истомина (Пермский край) +38,3.
4. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург) +42,6.
5. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.04,4

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
28 марта 2021, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Татьяна Сорина
Тюменская область
38:04.0
2
Наталья Непряева
Архангельская область
+30.70
3
Мария Истомина
Пермский край
+38.30
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