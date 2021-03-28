Сорина — о победе в скиатлоне на ЧР: это была моя цель. Наконец-то это случилось

Представительница Тюменской области Татьяна Сорина прокомментировала победу в скиатлоне, одержанную на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.



«Это моя первая победа на чемпионате России, и я очень счастлива. Наконец-то это случилось. Это была моя цель на чемпионате, и со второй гонки я это сделала.



«Классика» получилась просто идеальная. Наверное, это были мои лучшие лыжи в этом году. Начали убегать уже с конца первого круга, потихоньку отрыв рос. На «коньке» лыжи тоже хорошо работали, поэтому отрыв становился больше.



Перед чемпионатом мира отрабатывали переодевание лыж, но там это не совсем получилось. Тут над этим тоже работали, были контрольные тренировки. Наверное, сегодня у меня было лучшее переодевание.



Тактика была идти своим темпом с самого начала. Вышла так, будто это 15 км с раздельного старта, не обращая ни на кого внимания. Всё сложилось, как хотела», — сказала Сорина в эфире Telesport.

Татьяна Сорина выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам