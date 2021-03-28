Наталья Непряева — о втором месте с скиатлоне на ЧР: темп был слишком высок для меня

Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, поделилась мнением о выступлении в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Наталья финишировала второй.
«Я отстала на втором круге классической части. Был предложен слишком высокий темп для меня, и я его, к сожалению, не смогла поддержать. Но дистанционные гонки в этом году мне в принципе даются тяжелее. Зато есть над чем работать в дальнейшем.
Сегодня скольжение намного лучше, было намного легче работать, чем вчера. Но мне это не помогло. Особой тактики в борьбе за второе место у меня не было. Старалась идти гонку своим темпом и надеялась, что соперницы отвалятся», — сказала Непряева в эфире Telesport.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.
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