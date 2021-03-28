Бразильский бобслеист, выступавший в Сочи, погиб в ДТП

В Бразилии погиб член национальной команды по бобслею Одирлей Пессони – участник двух Олимпийских игр.
38-летний Пессони разбился на мотоцикле в субботу днём в штате Минасу на юго-востоке страны (неподалёку от Рио-де-Жанйеро). Как сообщает Gcn.net.br, на повороте он столкнулся со встречным автомобилем, ударился головой о бампер, получил множественные переломы и скончался на месте.
Бразильская конфедерация ледовых видов спорта выразила соболезнования после смерти спортсмена. «В этот момент боли мы сочувствуем семье, друзьям и всему сообществу бобслейных и ледовых видов спорта в Бразилии», — говорится в сообщении.
Пессони выступал в составе бобслейных четвёрок на Олимпийских играх в Сочи, где занял 26-е место, а также в Пхенчхане, где занял 29-е место.
- 28 марта 2021
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:45
-
10:55
-
10:01
-
09:54
-
09:42
-
09:42
- 27 марта 2021
-
21:05
-
20:41
-
17:46
-
15:59
-
15:19
-
15:16
-
14:51
-
14:36
-
14:23
-
13:11
-
13:05
-
13:05
-
12:55
- 26 марта 2021
-
23:25
-
19:33
-
17:44
-
14:03
-
13:44
-
13:15
-
12:51
-
11:04
-
00:13
- 25 марта 2021
-
22:11
-
21:44
-
21:04
-
20:12