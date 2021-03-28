Бразильский бобслеист, выступавший в Сочи, погиб в ДТП

В Бразилии погиб член национальной команды по бобслею Одирлей Пессони – участник двух Олимпийских игр.



38-летний Пессони разбился на мотоцикле в субботу днём в штате Минасу на юго-востоке страны (неподалёку от Рио-де-Жанйеро). Как сообщает Gcn.net.br, на повороте он столкнулся со встречным автомобилем, ударился головой о бампер, получил множественные переломы и скончался на месте.



Бразильская конфедерация ледовых видов спорта выразила соболезнования после смерти спортсмена. «В этот момент боли мы сочувствуем семье, друзьям и всему сообществу бобслейных и ледовых видов спорта в Бразилии», — говорится в сообщении.



Пессони выступал в составе бобслейных четвёрок на Олимпийских играх в Сочи, где занял 26-е место, а также в Пхенчхане, где занял 29-е место.