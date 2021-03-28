Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России с отрывом в 47 секунд

Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России с отрывом в 47 секунд
Другие / Лыжный спорт 0

Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Большунов, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 1 час, 8 минут и 53 секунды.

Вторым финишировал Иван Якимушкин, выступающий за Тюменскую область. Он уступил победителю 47.1 секунды. Бронзовую медаль взял Андрей Ларьков, представляющий Татарстан.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2021, Тюмень
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:08:53.0
2. Иван Якимушкин (Тюменская область) +47.1.
3. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +47.2.
4. Илья Семиков (Республика Коми) +48.0.
5. Артём Николаев (Республика Татарстан) +54.1.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
28 марта 2021, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
1:08:53.0
2
Иван Якимушкин
Тюменская область
+47.10
3
Андрей Ларьков
Республика Татарстан
+47.30
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021