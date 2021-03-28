Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России с отрывом в 47 секунд
Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Большунов, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 1 час, 8 минут и 53 секунды.
Вторым финишировал Иван Якимушкин, выступающий за Тюменскую область. Он уступил победителю 47.1 секунды. Бронзовую медаль взял Андрей Ларьков, представляющий Татарстан.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2021, Тюмень
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:08:53.0
2. Иван Якимушкин (Тюменская область) +47.1.
3. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +47.2.
4. Илья Семиков (Республика Коми) +48.0.
5. Артём Николаев (Республика Татарстан) +54.1.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:45
-
10:55
-
10:01
-
09:54
-
09:42
-
09:42
- 27 марта 2021
-
21:05
-
20:41
-
17:46
-
15:59
-
15:19
-
15:16
-
14:51
-
14:36
-
14:23
-
13:11
-
13:05
-
13:05
-
12:55
- 26 марта 2021
-
23:25
-
19:33
-
17:44
-
14:03
-
13:44
-
13:15
-
12:51
-
11:04
-
00:13
- 25 марта 2021
-
22:11
-
21:44
-
21:04
-
20:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам