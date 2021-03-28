Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России с отрывом в 47 секунд

Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Большунов, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 1 час, 8 минут и 53 секунды.



Вторым финишировал Иван Якимушкин, выступающий за Тюменскую область. Он уступил победителю 47.1 секунды. Бронзовую медаль взял Андрей Ларьков, представляющий Татарстан.



Лыжные гонки. Чемпионат России – 2021, Тюмень

Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км



1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:08:53.0

2. Иван Якимушкин (Тюменская область) +47.1.

3. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +47.2.

4. Илья Семиков (Республика Коми) +48.0.

5. Артём Николаев (Республика Татарстан) +54.1.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.