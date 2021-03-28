Большунов прокомментировал уверенную победу в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени

Александр Большунов прокомментировал победу, одержанную им в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Александр, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 1 час, 8 минут и 52.9 секунды.

«Тактику строил по своему состоянию и по работе лыж. На коньковой части лыжи сработали очень хорошо. Когда после первого конькового круга вышел вперёд, немного поработал, и ребята отстали. Поэтому решил, что нужно работать своим темпом и доезжать до финиша.



Сегодня более жёсткая трасса, и скольжение одно из самых быстрых. Очень хорошо работали лыжи. На „классике“ тоже проблем не было. Температура — минус один, и вся трасса была в одном состоянии», — сказал Большунов в эфире Telesport.