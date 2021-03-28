Якимушкин: бросился за Большуновым, доехал до него, но дальше меня не хватило

Лыжник Иван Якимушкин, завоевавший серебро в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени, рассказал, за счёт чего выиграл ожесточённый спор за второе место.
«Лыжи работали идеально, и я с лёгкостью сидел в пелотоне. Сегодня ледяная трасса, и у всех лыжи работали хорошо, но у меня прямо классно. Наверное, в этом сезоне это чуть ли не лучшая гонка по работе лыж. Может, чуть со спуска иногда отставал, но зато держание было прямо идеальное, и я мог хорошо работать в подъём.
Я нахожусь дома, в своей любимой Тюмени. Никого ждать не стал, пошёл вперёд натягивать. Подумал: насколько хватит, настолько хватит. Это чемпионат России, и здесь надо пробовать что-то новое. Мне хотелось просто выйти и поработать на максимуме. Саша Большунов дёрнулся, я бросился за ним, доехал до него, но дальше не смог — подзавязало. В этот момент понял, что меня не хватает. Откатился немного назад в пелотон и уже ждал финишных кругов, чтобы там спокойно дёрнуть и постараться завоевать второе место.
На финише я был уже очень тяжёлый. Хорошо дёрнул в два последних подъёма, отдал все силы, сел на спуск. Понимал, что ребята сидят сзади и могут меня накатить. Очень сильно отталкивался ногами, пытался сидеть достаточно плотно. И уже на выкате со спуска понимал, что это финишная прямая, остаётся 50 метров. Ноги полностью не слушались. Тут ещё фриза, никто особо не катался, на финише проехали только один раз. В таких условиях очень тяжело собрать ноги. Когда они полностью закисшие, это ещё сложнее. И финиш получился скомканный. Рад, что удержал второе место», — сказал Якимушкин в эфире Telesport.
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