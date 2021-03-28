Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер сборной России Сергей Турышев по итогам скиатлона на ЧР попал в топ-10

Тренер сборной России Сергей Турышев по итогам скиатлона на ЧР попал в топ-10
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев стал десятым в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Сергей преодолел дистанцию за 1 час, 10 минут и 40 секунд, отстав от победителя гонки, Александра Большунова, на одну минуту и 47 секунд.

Отметим, что олимпийский чемпион 2006 года в лыжных гонках Евгений Дементьев по итогам скиатлона стал 33-м. Финишную черту Евгений пересёк через 1 час, 12 минут и 51 секунды после старта.

Напомним, завтра, 29 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам соревнования проводиться не будут. А 30 марта мужчины и женщины примут участие в индивидуальных гонках свободным стилем.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень. Расписание соревнований
30 марта
9:00 — индивидуальная гонка, свободный стиль, женщины.
10:30 — индивидуальная гонка, свободный стиль, мужчины.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.

Большунов прокомментировал уверенную победу в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021