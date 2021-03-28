Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Клишина показала второй результат сезона в мире

Клишина показала второй результат сезона в мире
Другие / Лёгкая атлетика 0
Аудио-версия:

Российская легкоатлетка Дарья Клишина на соревнованиях Florida International Pro Addition показала результат в 7,01 м в прыжках в длину.

У Клишиной была и более удачная попытка – 7,05 м, но она не пошла в зачёт из-за сильного ветра. Результат в 7,01 м стал вторым в мире в текущем сезоне – лучше прыгала только американка Тара Дэвис (7,14 м). «Неплохое начало сезона. Двигаемся дальше», — так прокомментировала свой результат Клишина в своём «инстаграме».

Для 30-летней Клишиной этот старт стал первым официальным соревнованием с июля 2019 года, когда она выступала на чемпионате России. Напомним, Клишина была единственной легкоатлеткой из России, допущенной в нейтральном статусе на Олимпийские игры – 2016 в Рио-де-Жанейро. Там прыгунья заняла 9-е место. Сейчас Клишина сохраняет этот статус.

Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021