Клишина показала второй результат сезона в мире

Российская легкоатлетка Дарья Клишина на соревнованиях Florida International Pro Addition показала результат в 7,01 м в прыжках в длину.



У Клишиной была и более удачная попытка – 7,05 м, но она не пошла в зачёт из-за сильного ветра. Результат в 7,01 м стал вторым в мире в текущем сезоне – лучше прыгала только американка Тара Дэвис (7,14 м). «Неплохое начало сезона. Двигаемся дальше», — так прокомментировала свой результат Клишина в своём «инстаграме».



Для 30-летней Клишиной этот старт стал первым официальным соревнованием с июля 2019 года, когда она выступала на чемпионате России. Напомним, Клишина была единственной легкоатлеткой из России, допущенной в нейтральном статусе на Олимпийские игры – 2016 в Рио-де-Жанейро. Там прыгунья заняла 9-е место. Сейчас Клишина сохраняет этот статус.



Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении.