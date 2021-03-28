Истомина – после бронзы в скиатлоне: я ещё не набегалась совсем

Лыжница Мария Истомина, завоевавшая бронзу в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, прокомментировала своё выступление.
«Я пропустила прошлый сезон, да и этот начался фактически только с января. Конечно, очень хотела выступать в Тюмени. Я ещё не набегалась совсем. Стремилась к высоким результатам. Они мне нужны хотя бы в плане психологии, чтобы увереннее себя чувствовать. Нормально бежалось и «классику», и «конёк». Просто я пока боюсь рисковать, начинать быстрее. В будущем, надеюсь, реализуюсь.
Обход Анастасии Рыгалиной в споре за бронзу? Старалась сокращать разрыв, но с меньшими последствиями для организма, скажем так. Понимала при этом, что я – не спринтер, и на финише мне соперницу не обойти. Так что последний подъём – то единственное место, где я могла обходить Рыгалину. Так и сделала», — цитирует Истомину «Тюменская арена».
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