Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Истомина – после бронзы в скиатлоне: я ещё не набегалась совсем

Истомина – после бронзы в скиатлоне: я ещё не набегалась совсем
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Лыжница Мария Истомина, завоевавшая бронзу в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, прокомментировала своё выступление.

«Я пропустила прошлый сезон, да и этот начался фактически только с января. Конечно, очень хотела выступать в Тюмени. Я ещё не набегалась совсем. Стремилась к высоким результатам. Они мне нужны хотя бы в плане психологии, чтобы увереннее себя чувствовать. Нормально бежалось и «классику», и «конёк». Просто я пока боюсь рисковать, начинать быстрее. В будущем, надеюсь, реализуюсь.

Обход Анастасии Рыгалиной в споре за бронзу? Старалась сокращать разрыв, но с меньшими последствиями для организма, скажем так. Понимала при этом, что я – не спринтер, и на финише мне соперницу не обойти. Так что последний подъём – то единственное место, где я могла обходить Рыгалину. Так и сделала», — цитирует Истомину «Тюменская арена».

Татьяна Сорина выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021