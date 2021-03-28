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Ларьков: в теории с Большуновым можно бороться, но на практике — нереально

Ларьков: в теории с Большуновым можно бороться, но на практике — нереально
Другие / Лыжный спорт 0
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Лыжник Андрей Ларьков, завоевавший сегодня бронзовую награду в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени, оценил итог гонки для себя, а также – выступление победителя Александра Большунова.

«В принципе, бронза для меня – хороший результат. Но посмотрим, что будет дальше. Хочется добиться большего. Впереди ещё гонки, посмотрим.

Возможно ли было бороться с Большуновым за первое место? В теории возможно, но на практике — нереально. У Большунова самые лучшие лыжи. Он лидер, поэтому все самые передовые технологии у него», — приводит слова Ларькова «Тюменская арена».

Ларьков, представляющий Татарстан, уступил второе место на финише Ивану Якимушкину. Результат Ларькова – 1 час, 9 минут и 40.3 секунды. 31-летний спортсмен — двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в эстафете, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года.

Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России с отрывом в 47 секунд
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