Экс-биатлонистка Мякярайнен стала пятой в лыжном марафоне на чемпионате Финляндии

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира по биатлону Кайса Мякярайнен заняла пятое место в 30-километровой гонке на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам.



В феврале 38-летняя спортсменка, завершившая биатлонную карьеру в прошлом году, уже становилась третьей в гонке на 10 км свободным стилем в рамках национального чемпионата, обойдя многих более молодых чистых лыжниц. Отметим, что чемпионат Финляндии по лыжным гонкам проводится в два этапа – в феврале и марте.



Победу в марафоне одержала 42-летняя Риита-Лииса Ропонен, участвовавшая в прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе и выигравшая бронзу в эстафете. Она опередила Анну Килонен и четырёхкратную призёрку Олимпийских игр Кристу Пармакоски.

Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала второй на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам