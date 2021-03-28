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Экс-биатлонистка Мякярайнен стала пятой в лыжном марафоне на чемпионате Финляндии

Экс-биатлонистка Мякярайнен стала пятой в лыжном марафоне на чемпионате Финляндии
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира по биатлону Кайса Мякярайнен заняла пятое место в 30-километровой гонке на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам.

В феврале 38-летняя спортсменка, завершившая биатлонную карьеру в прошлом году, уже становилась третьей в гонке на 10 км свободным стилем в рамках национального чемпионата, обойдя многих более молодых чистых лыжниц. Отметим, что чемпионат Финляндии по лыжным гонкам проводится в два этапа – в феврале и марте.

Победу в марафоне одержала 42-летняя Риита-Лииса Ропонен, участвовавшая в прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе и выигравшая бронзу в эстафете. Она опередила Анну Килонен и четырёхкратную призёрку Олимпийских игр Кристу Пармакоски.

Бывшая биатлонистка Мякяряйнен стала второй на чемпионате Финляндии по лыжным гонкам
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