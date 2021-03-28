Ступак: у Большунова нет звёздной болезни

Лыжница Юлия Ступак рассказала, как часто общается с партнёром по сборной России Александром Большуновым и спрашивает ли у него совета.



«У Большунова нет звёздной болезни. Не сказать, что мы много общаемся. У него есть люди, с кем он чаще общается, у меня тоже есть. Отношусь к нему с большим уважением, как и ко всем остальным, но при этом у меня нет нужды подходить и что-то спрашивать у него. Я в принципе ни у кого ничего не спрашиваю – тут дело не в нём. У меня есть тренеры для этого.



Понимаю, что журналистам интересен именно Саша, потому что он по результатам — лидер сборной, но я лично никого по результатам не выделяю. Общаюсь с теми, кто мне близок по душе, по характеру, по энергетике — думаю, так все делают. Но всё хорошо, в команде классная обстановка», — сказала Ступак в интервью Тelesport.



В прошедшем сегодня скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам Ступак заняла шестое место. Накануне Юлия завоевала бронзу в спринте.

Ступак — о бронзе в спринте на чемпионате России: на ЧМ выходила «убивать», сейчас кайфую