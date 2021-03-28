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«На меня же поспорили!» Сергей Турышев рассказал, как помог друзьям выиграть пари на ЧР

«На меня же поспорили!» Сергей Турышев рассказал, как помог друзьям выиграть пари на ЧР
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как на чемпионате России в Тюмени помог своим друзьям выиграть пари.

Друзья Турышева – лыжник национальной команды Артём Мальцев и один из сервисёров — поспорили с другими сервисёрами, сможет ли 36-летний тренер войти в топ-10 в скиатлоне, в котором участвовал и победил чемпион мира Александр Большунов. Турышев финишировал десятым.

«Я поставил перед собой чёткую задачу – попасть в десятку. На меня же поспорили! Мальцев и один из сервисёров сборной говорили, что я смогу, а двое других сервисёров не особо в меня верили. На что спорили? Каждый поставил по бутылке дорогого коньяка. Меня-то это не касается, я лишь помог тем, кто в меня верил, выиграть спор. Наверное, победители со мной поделятся, но это не точно.

Я прошёл отличную предсезонную подготовку с Артёмом. Выполнял тот же объём работы, делал скоростные тренировки, готовил его и к «Тур де Ски», и к чемпионату мира. Готовил его и, получается, готовился сам. После чемпионата мира в Оберстдорфе тренировался вместе с Мальцевым в Швейцарии перед последним этапом Кубка мира.

Артём сказал, что подготовка была отличной – с моей стороны был полный контроль. Результаты у Мальцева по ходу сезона выросли по сравнению с предыдущим, ну и я чуть-чуть поднял свою форму. Наверное, будь я чуть помоложе, смог бы и «Тур де Ски» пройти полностью», – сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«В меня не особо верили». Тренер сборной России стартовал на спор и затмил даже Большунова
36-летний Сергей Турышев финишировал в топ-10 и помог друзьям выиграть две бутылки дорогого коньяка. Забавная история на чемпионате России.
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