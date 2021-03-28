Финский лыжник сделал предложение своей девушке на финише марафона

Финский лыжник Эйно Вуоллет сделал предложение своей девушке Янике Ояла на финише марафона свободным стилем, сообщает Ilta-Sanomat. Вуоллет преодолел 50 км с кольцом в кармане и финишировал 66-м. Завершив гонку, Эйно встал на одно колено перед Яникой и протянул ей кольцо. Девушка заплакала от счастья и сказала: «Да!» Сюрприз от Эйно видели не только друзья-лыжники, но и все телезрители – марафон показывали в прямом эфире.
Пара живёт в Рованиеми и встречается уже шесть лет. Изначально Яника не собиралась встречать Эйно на финише марафона в Ристиярви, но Вуоллет убедил её, что это важно.
Как рассказал впоследствии Эйно, этот сюрприз он планировал ещё год назад, но тогда марафон в Ристиярви был отменён из-за коронавируса. Тогда кольцо было обычным, а теперь он подарил невесте семейную реликвию, доставшуюся ему от деда, умершего четыре дня назад в возрасте 91 года.
- 28 марта 2021
-
22:15
-
21:31
-
17:20
-
17:09
-
16:43
-
15:45
-
15:32
-
12:51
-
12:41
-
12:35
-
12:11
-
12:00
-
11:49
-
11:45
-
10:55
-
10:01
-
09:54
-
09:42
-
09:42
- 27 марта 2021
-
21:05
-
20:41
-
17:46
-
15:59
-
15:19
-
15:16
-
14:51
-
14:36
-
14:23
-
13:11
-
13:05
-
13:05
-
12:55
- 26 марта 2021
-
23:25
-
19:33
-
17:44