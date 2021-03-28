Финский лыжник сделал предложение своей девушке на финише марафона

Финский лыжник Эйно Вуоллет сделал предложение своей девушке Янике Ояла на финише марафона свободным стилем, сообщает Ilta-Sanomat. Вуоллет преодолел 50 км с кольцом в кармане и финишировал 66-м. Завершив гонку, Эйно встал на одно колено перед Яникой и протянул ей кольцо. Девушка заплакала от счастья и сказала: «Да!» Сюрприз от Эйно видели не только друзья-лыжники, но и все телезрители – марафон показывали в прямом эфире.

Пара живёт в Рованиеми и встречается уже шесть лет. Изначально Яника не собиралась встречать Эйно на финише марафона в Ристиярви, но Вуоллет убедил её, что это важно.

Как рассказал впоследствии Эйно, этот сюрприз он планировал ещё год назад, но тогда марафон в Ристиярви был отменён из-за коронавируса. Тогда кольцо было обычным, а теперь он подарил невесте семейную реликвию, доставшуюся ему от деда, умершего четыре дня назад в возрасте 91 года.