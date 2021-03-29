Солдатова: если я ничего не выставляю о молодом человеке, то это не значит, что его нет

Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что подписчикам не стоит делать поспешных выводов о её личной жизни на фоне отсутствия постов о молодом человеке.
«И да, если я ничего не выставляю об отношениях и молодом человеке, то это не значит, что его нет. Может, есть, может, нет. Я никогда не буду выставлять личную жизнь напоказ», — написала спортсменка в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/soldy21/
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
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