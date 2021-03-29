Йоханнес Клебо не приедет на свадьбу Александра Большунова

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов сообщил, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо отказался приехать к нему на свадьбу.

«Клебо всё-таки не приедет. Он написал ответное письмо, где указано, что у него подписан контракт на съёмки в шоу с 20 по 30 апреля», — приводит слова Большунова ТАСС.

Свадьба Александра Большунова и российской лыжницы Анны Жеребятьевой запланирована на 24 апреля 2021 года.

На чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Александр Большунов: в каком стиле пройдёт моя свадьба? В норвежском