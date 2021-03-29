15-летняя лыжница рассказала, как Вяльбе попросила её показать длинные ногти с маникюром

Победительница первенства России среди спортсменов 15-16 лет, красноярская лыжница Руслана Дьякова рассказала о беседе с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

«Елена Валерьевна похвалила (за победу. — Прим. «Чемпионата»), а потом попросила: покажи ногти. А у меня же всегда маникюр, длинные ногти. Не знаю, кто ей сказал про мои ногти, но меня тоже предупредили. В гонках ногти мне не мешают, но на всякий случай я решила их снять. Это было непросто. Два дня снимала, на спринт вышла уже с «чистыми» руками.

Мы просто посмеялись. Тем более это всё произошло после награждения за первую гонку. Елена Валерьевна как раз спросила: ты же будешь и на другие гонки выходить, может, не стоит уходить далеко? В общем, мои ногти она не увидела», — приводятся слова Дьяковой в паблике «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».