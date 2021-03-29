Испанец пробежал марафон под чужим номером и побил рекорд Гондураса. Обман раскрылся

Испанский бегун Камило Алонсо Сантьяго пробежал в минувшее воскресенье дрезденский марафон под номером гондурасца Ивана Зарко и финишировал седьмым со временем 2 часа 17 минут 46 секунд, которое было зарегистрировано как новый национальный рекорд Гондураса.

После тщательного изучения видео испанский журнал Corredor написал: «После проверки фото и видео с марафона невозможно не подтвердить, что человек под анализируемым номером был Камило Сантьяго, а не Зарко. Кроме того, сам Сантьяго в прошлую пятницу опубликовал активность в Strava, приложении, отслеживающем забеги спортсменов, из немецкого города».

Гондурасская федерация успела выложить пост с поздравлениями Зарко в социальных сетях: «Национальный рекорд марафона для Гондураса побит. Спортсмен Иван Зарко снова вошёл в историю, побив рекорд марафона, ранее принадлежавший Кловису Моралесу. Новое время — 2 часа 17 минут 46 секунд, поставленное в Дрездене. Поздравляем чемпиона, продолжающего творить историю лёгкой атлетики Гондураса».

Источник, близкий к Камило Сантьяго, сообщил, что марафонец объяснил ошибку так: «Камило сказал мне, что в конце разминки его номер исчез. Он пошёл поговорить с организаторами, чтобы рассказать им о случившемся и попросить получить другой номер. Единственное решение, которое они ему предложили, состояло в том, чтобы использовать номер гондурасца, который не появился на соревнованиях. А позже они изменят его имя в компьютерной системе, чего, как видно, они не сделали».