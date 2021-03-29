Упавший с трамплина олимпийский чемпион Танде выведен из искусственной комы

Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина норвежец Даниэль Андре Танде, упавший во время разминки на этапе Кубка мира в Планице, выведен из искусственной комы, сообщает BeIN Sports. Лыжник находится в сознании, родным и близким разрешили его посещать.



Напомним, 25 марта Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. Позднее в клинике, куда спортсмена госпитализировали на вертолёте, сообщили, что его жизнь вне опасности. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также травма лёгкого. Лыжника поместили в искусственную кому, в которой он провёл четыре дня.

Танде — четырёхкратный чемпион мира по полётам на лыжах с трамплина, чемпион Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях.