Упавший с трамплина олимпийский чемпион Танде выведен из искусственной комы

Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина норвежец Даниэль Андре Танде, упавший во время разминки на этапе Кубка мира в Планице, выведен из искусственной комы, сообщает BeIN Sports. Лыжник находится в сознании, родным и близким разрешили его посещать.
Напомним, 25 марта Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. Позднее в клинике, куда спортсмена госпитализировали на вертолёте, сообщили, что его жизнь вне опасности. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также травма лёгкого. Лыжника поместили в искусственную кому, в которой он провёл четыре дня.
Танде — четырёхкратный чемпион мира по полётам на лыжах с трамплина, чемпион Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях.
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