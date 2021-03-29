В сборной Норвегии рассказали о состоянии вышедшего из комы «летающего» лыжника Танде

Начальник сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Братен рассказал о состоянии Даниэля Андре Танде, который упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице и сегодня был выведен из искусственной комы.



«Конечно, Даниэль не готов завтра снова прыгать, он не в такой хорошей форме. Но с учётом обстоятельств он неплохо себя чувствовал, когда мы с ним болтали. Первым делом он мне сказал: «От меня так просто не отделаешься». Это был прежний старина Даниэль. И это было приятно видеть. Нельзя забывать, что он пережил страшное падение, поэтому было здорово с ним поболтать.

Я сказал, что ему не нужно напрягаться, чтобы вспомнить то страшное падение. «Не вспомню, пока не стану таким же старым, как ты, Клас», — пошутил он в ответ. Мы не говорили о прыжках. Он быстро устаёт смотреть на экран, но это не то, что должно беспокоить человека, только что вышедшего из комы. Приятно видеть, что он пришёл в себя и шутит», — приводит слова Братена NTB.

Напомним, 25 марта Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте, упал на гору приземления и скатился вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. Позднее в клинике, куда спортсмена госпитализировали на вертолёте, сообщили, что его жизнь вне опасности. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также травма лёгкого. Лыжника поместили в искусственную кому, в которой он провёл четыре дня.