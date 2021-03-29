54-летняя шведская культуристка: парни думают о нас: «Фу, мне такая девчонка не нужна!»

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса отменяет женские турниры, считая, что они не пользуются спросом у зрителей. 54-летняя шведская культуристка Ирен Андерсен поделилась своими мыслями на этот счёт.

«Пять-шесть лет назад люди могли подойти ко мне на улице и спросить, девушка я или парень, или вообще начинали меня трогать. Сегодня немного получше. На свете не так много женщин с такими большими мышцами. Так что ладно уж. Смотрите.

Мне 54 года, и я никогда не была в такой хорошей форме, как сейчас. Люди спрашивают меня, как долго я ещё буду этим заниматься, а я отвечаю: закончу не раньше, чем пойму, что больше не могу стать лучше.

Те, кто не в теме, конечно, не понимают, чего стоит такого добиться. Мы же не показываем на соревнованиях, какие тяжести поднимаем, мы показываем лишь, как выглядим. Парни смотрят на нас и думают: «Фу, мне такая девчонка не нужна».

Когда я прочитала в «Фейсбуке», что Международная федерация бодибилдинга и фитнеса решила убрать женский бодибилдинг с больших соревнований, я глазам своим не поверила. Представьте, если бы Серена Уильямс однажды проснулась и прочитала в «Фейсбуке», что женщинам больше нельзя участвовать в турнирах по теннису. Да тут война бы началась. Но поскольку мы — субкультура, всё это можно замять.

Просто в федерации сидит компания старых пней, которые считают, что женщины так выглядеть не должны. Их аргумент: «Никто не хочет вас видеть на сцене». Но это неправда. Люди покупают билеты на весь конкурс, и не было такого, чтобы публика уходила, когда мы появлялись на сцене.

Арнольд Шварценеггер мог бы поддержать нас, сказав: «Нет, мы не станем убирать женщин». Но он этого не сделал. Так что немного виноват и он. Ведь вся его карьера опирается на бодибилдинг. Почему женщина не может построить такую же?» — сказала Андерсен SVD.

Когда главная федерация решила упразднить женскую разновидность бодибилдинга, остальные ассоциации по всему миру сделали то же самое. В прошлом году Ирен Андерсен смогла выступить на крупнейшем международном турнире для женщин-культуристок «Мисс Олимпия» только потому, что богатый филантроп и борец за права женщин Джейк Вуд выкупил весь концерн «Олимпия» и возобновил женские турниры.