Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на ЧР, Наталья Непряева не попала в тройку

Лыжница Татьяна Сорина стала победительницей в индивидуальной гонке на чемпионате России в Тюмени. Второе место заняла Мария Истомина. Тройку призёров замкнула Анастасия Рыгалина. Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Наталья Непряева стала четвёртой.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Женщины
1. Татьяна Сорина — 24.13,2.
2. Мария Истомина +35,4.
3. Анастасия Рыгалина +54,1.
4. Наталья Непряева +1.04,0.
5. Анна Нечаевская +1.08,6.
6. Алия Иксанова +1.09,9.
7. Елена Устюгова +1.17,3.
8. Жанна Меньшова +1.21,3.
9. Екатерина Смирнова +1.21,4.
10. Светлана Заборская +1.21,9.
Расписание чемпионата России
30 марта
10:30 — индивидуальная гонка, свободный стиль, мужчины.
31 марта
9:30 — командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.
2 апреля
9:00 — эстафета, женщины.
10:30 — эстафета, мужчины.
3 апреля
8:00 — масс-старт, классический стиль, женщины.
4 апреля
8:00 — масс-старт, классический стиль, мужчины.
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