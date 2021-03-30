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Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на ЧР, Наталья Непряева не попала в тройку

Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на ЧР, Наталья Непряева не попала в тройку
Другие / Лыжный спорт 0
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Лыжница Татьяна Сорина стала победительницей в индивидуальной гонке на чемпионате России в Тюмени. Второе место заняла Мария Истомина. Тройку призёров замкнула Анастасия Рыгалина. Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Наталья Непряева стала четвёртой.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Женщины
1. Татьяна Сорина — 24.13,2.
2. Мария Истомина +35,4.
3. Анастасия Рыгалина +54,1.
4. Наталья Непряева +1.04,0.
5. Анна Нечаевская +1.08,6.
6. Алия Иксанова +1.09,9.
7. Елена Устюгова +1.17,3.
8. Жанна Меньшова +1.21,3.
9. Екатерина Смирнова +1.21,4.
10. Светлана Заборская +1.21,9.

Расписание чемпионата России
30 марта
10:30 — индивидуальная гонка, свободный стиль, мужчины.

31 марта
9:30 — командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.

2 апреля
9:00 — эстафета, женщины.
10:30 — эстафета, мужчины.

3 апреля
8:00 — масс-старт, классический стиль, женщины.

4 апреля
8:00 — масс-старт, классический стиль, мужчины.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Женщины. 10 км. Свободный стиль
30 марта 2021, вторник. 09:00 МСК
Окончено
1
Татьяна Сорина
Тюменская область
24:13.2
2
Мария Истомина
Пермский край
+35.40
3
Анастасия Рыгалина
Москва - Санкт-Петербург
+54.10
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