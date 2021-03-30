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Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на ЧР, Наталья Непряева не попала в тройку

Лыжница Татьяна Сорина стала победительницей в индивидуальной гонке на чемпионате России в Тюмени. Второе место заняла Мария Истомина. Тройку призёров замкнула Анастасия Рыгалина. Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Наталья Непряева стала четвёртой.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Женщины

1. Татьяна Сорина — 24.13,2.

2. Мария Истомина +35,4.

3. Анастасия Рыгалина +54,1.

4. Наталья Непряева +1.04,0.

5. Анна Нечаевская +1.08,6.

6. Алия Иксанова +1.09,9.

7. Елена Устюгова +1.17,3.

8. Жанна Меньшова +1.21,3.

9. Екатерина Смирнова +1.21,4.

10. Светлана Заборская +1.21,9.

Расписание чемпионата России

30 марта

10:30 — индивидуальная гонка, свободный стиль, мужчины.



31 марта

9:30 — командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.



2 апреля

9:00 — эстафета, женщины.

10:30 — эстафета, мужчины.



3 апреля

8:00 — масс-старт, классический стиль, женщины.



4 апреля

8:00 — масс-старт, классический стиль, мужчины.