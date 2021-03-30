Татьяна Сорина прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России

Лыжница сборной России Татьяна Сорина прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на чемпионате страны. На момент публикации новости Сорина возглавляет финишный протокол, опережая на 35,4 секунды ближайшую преследовательницу, Марию Истомину, третьей идёт Анастасия Рыгалина.

Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на ЧР, Наталья Непряева не попала в тройку

«Сегодня самочувствие самое лучшее из тех гонок, которые здесь были. Готовились именно к ней, и всё получилось, как хотели. Вчера немного покатались, отдохнули и собрались с мыслями к новой гонке. Условия были хорошие, так как подморозило, трасса была твёрдая. Всё было хорошо. Пока планирую бежать все гонки, но посмотрим по состоянию здоровья», — рассказала Татьяна Сорина в эфире Telesport.