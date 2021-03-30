Мария Истомина — о втором месте в индивидуальной гонке: я не совсем удовлетворена

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на чемпионате страны. На момент публикации новости Истомина занимает второе место в итоговом протоколе, уступая Татьяне Сориной 35,4 секунды.

«В целом я не совсем удовлетворена. Понимаю, на каких скоростях нужно работать, чтобы отлично бегать на этапах. Сейчас это ещё не те скорости, но я, в принципе, уже иду к этому. Надеюсь, дальше будет всё лучше и лучше.

Помогало ли то, что иду за третьей по скорости Рыгалиной? На самом деле мне говорили, что Непряева идёт третьей. Но в то же время говорили, что нужно ориентироваться на Настю, поскольку она хорошо идёт. Просили меня быть ближе к ней, чтобы результат был лучше.

На этой дистанции нужно раскладывать силы по трассе, но начинаешь всё равно быстро. Здесь достаточно скоростной круг, и по времени это видно. Для десятки время достаточно быстрое.

Планировала бежать в Тюмени все гонки. Возможно, будут вопросы по большой эстафете, а в целом — всё», — рассказала Истомина в эфире Telesport.