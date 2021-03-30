Мария Истомина — о втором месте в индивидуальной гонке: я не совсем удовлетворена

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на чемпионате страны. На момент публикации новости Истомина занимает второе место в итоговом протоколе, уступая Татьяне Сориной 35,4 секунды.
«В целом я не совсем удовлетворена. Понимаю, на каких скоростях нужно работать, чтобы отлично бегать на этапах. Сейчас это ещё не те скорости, но я, в принципе, уже иду к этому. Надеюсь, дальше будет всё лучше и лучше.
Помогало ли то, что иду за третьей по скорости Рыгалиной? На самом деле мне говорили, что Непряева идёт третьей. Но в то же время говорили, что нужно ориентироваться на Настю, поскольку она хорошо идёт. Просили меня быть ближе к ней, чтобы результат был лучше.
На этой дистанции нужно раскладывать силы по трассе, но начинаешь всё равно быстро. Здесь достаточно скоростной круг, и по времени это видно. Для десятки время достаточно быстрое.
Планировала бежать в Тюмени все гонки. Возможно, будут вопросы по большой эстафете, а в целом — всё», — рассказала Истомина в эфире Telesport.
- 30 марта 2021
-
10:49
-
10:41
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:09
-
09:59
-
09:59
-
09:55
-
08:52
-
08:44
-
08:18
- 29 марта 2021
-
21:06
-
20:15
-
19:54
-
18:39
-
18:36
-
12:56
-
12:34
-
10:38
-
09:44
-
08:19
- 28 марта 2021
-
22:15
-
21:31
-
17:20
-
17:09
-
16:43
-
15:45
-
15:32
-
12:51
-
12:41
-
12:35
-
12:11
-
12:00
-
11:49