«Где твоя «Россия»?» Фристайлистка Демидова о реакции иностранцев на её нейтральный статус

Российская фристайлистка Валерия Демидова рассказала о реакции иностранцев на то, что на чемпионате мира ей пришлось выступать в нейтральном статусе. Напомним, российские спортсмены лишены права выступать под своим флагом и гимном до 16 декабря 2022 года.

«Среди спортсменов никак не сказалось, многие иностранцы не понимали, что происходит. У меня на шлеме написано «Россия», и пришлось буквы заклеить, люди подходили и спрашивали: «Где твоя «Россия»?» Я отвечала «Я не русская, нет-нет».

Люди сначала не поняли смысл этой шутки, а когда получали развёрнутое объяснение, то многие были возмущены: «В смысле? Боже, я вообще об этом забыл/не знал, это так печально!» Как я уже говорила, у нас очень дружный вид спорта, поэтому какого-то негатива вообще не было.

В Пхёнчхане я была помладше и воспринимала это проще, думала, что все и так знают, что мы русские. Да, нам тогда убрали флаг, это было очень обидно, и были вопросы к той ситуации. Но когда это повторяется снова и снова, то становится ещё обиднее, происходит какое-то накопление. И это притом, что во фристайле, что в сноубординге допинга вообще нет», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».