Ольга Рочева приняла решение завершить карьеру

42-летняя российская лыжница Ольга Рочева прокомментировала 60-е место в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на чемпионате России. Татьяне Сориной, выигравшей заезд, Рочева уступила более четырёх минут. После гонки она объявила о завершении карьеры.

«Я люблю лыжи, они мне не надоели. И мне хотелось выступить в Тюмени, потому что пять лет назад выиграла здесь соревнования и тогда легко бежалось. К сожалению, в этом году нет такой спортивной формы, чтобы выигрывать. У меня четверо детей, и это отнимает время. Можно сказать, домохозяйка вышла прокатиться на чемпионате России. Понимала, что по самочувствию не тяну. Но всегда хочется лучшего, всегда работаешь. Сегодня не получилось, организм не дал мне работать, как бы мне хотелось.

Думаю, для меня это заключительный чемпионат России. Возможно, здесь что-то ещё пробегу. В целом, думаю, для меня это год, завершающий карьеру. Думаю, 30-летняя карьера — это очень престижно, очень здорово. Лыжи всю жизнь со мной, и мои дети катаются на лыжах, вся семья спортивная. У нас семейные традиции. Я дала какой-то толчок детям, которые видят, что мама занимается, старается. Для них я как ориентир, как стимул к достижению результатов. Думаю, у детей всё получится.

Может, потом приеду с детьми в Тюмень, поскольку здесь замечательный стадион, отлично подготовленные трассы. В Европе мало где такие увидишь. Я много поездила, и мне есть с чем сравнивать. Если здесь в следующем году будет финал Кубка мира, то с удовольствием буду смотреть. Не знаю, удастся ли приехать, но по телевизору точно буду смотреть», — рассказала Рочева в эфире Telesport.

Рочева выступила на двух Олимпиадах: в 2006 году в Турине и в 2010-м в Ванкувере. Её лучший результат в личных гонках на ОИ — 14-е место в спринте в Турине. В 2008 году она заняла 12-е место по итогам сезона Кубка мира по лыжным гонкам.