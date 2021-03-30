Бронзовый призёр ЧР Рыгалина – о минутном отставании от Татьяны Сориной: она в другой лиге

Российская лыжница Анастасия Рыгалина, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате России в индивидуальной гонке, рассказала о своей мотивации и физическом состоянии.

«Четвёртое место в скиатлоне меня очень мотивировало. Это не тот случай, когда секунды проиграл, а тебя просто обогнали за 400 метров до финиша и ты понимаешь, что медаль ушла из-под носа. Из-за этого сегодня настраивалась на максимум, готовилась. Очень рада, что сегодня получилось взять бронзовую медаль.

Думаю, вышла на пик формы. Повлияло ещё то, что участвую в марафонах Ski Classics. Там тоже набралась какого-то опыта, и это дало большой плюс. Сорина в другой лиге? Да. Думаю, минута –это не много. Татьяна выступает на мире и всегда в десятке. Считаю, это очень здорово. Меня это очень радует, и есть куда расти.

Очень приятно слышать, когда Елена Валерьевна хвалит. Безумно приятно. А ещё мне безумно понравился фильм «Белый снег». Я с таким наслаждением его смотрела, и он мотивирует. Желаю многим посмотреть, это очень классный фильм», — сказала Рыгалина в эфире Telesport.