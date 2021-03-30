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Елена Вяльбе: я преклоняюсь перед такими людьми, как Ольга Рочева

Елена Вяльбе: я преклоняюсь перед такими людьми, как Ольга Рочева
Другие / Лыжный спорт 0
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о российской лыжнице Ольге Рочевой. В индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на чемпионате России 42-летняя Рочева заняла 60-е место. После заезда спортсменка объявила о завершении карьеры.

«Я преклоняюсь перед такими людьми, как Ольга Рочева. Она настоящая мама и в то же время очень преданный лыжному спорту человек. Она своим примером показывает многим, как можно любить лыжи и как можно вовлечь всех детей в лыжи.

Они с Анатолием просто замечательная пара, замечательные родители. Её супруг Анатолий Рочев готовит лыжи сборной Коми и, конечно, своей супруге Ольге Рочевой. У них очень большая семья: братья, сёстры, у всех есть дети. Все дети занимаются лыжными гонками. Они в этом живут, ежедневно варятся в лыжных гонках», — сказала Вяльбе в эфире Telesport.

Ольга Рочева приняла решение завершить карьеру
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