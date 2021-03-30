Лыжник Евгений Белов: на Кубке мира было ощущение апокалипсиса

Российский лыжник Евгений Белов, завоевавший бронзу в классическом спринте на чемпионате России в Тюмени, рассказал о перенесённом коронавирусе.

«Многие в сборной России переболели осенью. Поэтому какое-то время, благодаря антителам, риска заболеть не было. Но мы продолжали соблюдать все меры безопасности на Кубке мира. Была температура, жар. Заболел я в ноябре. Но спустя неделю уже начал тренировки. Хотя перенёс коронавирус, если говорить о тяжести, по пятибалльной системе, наверное, на четвёрку», — приводит слова Белова «Тюменская арена».

Евгений также поделился впечатлениями от атмосферы на Кубке мира без болельщиков.

«Поначалу было ощущение апокалипсиса, что ли. Бегут только спортсмены, вокруг тишина. Ни болельщиков, никого. Было очень необычно. В Тюмени на чемпионате России, в сравнении, конечно, настоящий праздник. Люди на трибунах очень тепло нас поддерживают», — сказал Белов.