Артём Мальцев — о победе на чемпионате России: всё получилось, план сработал, я доволен

Российский лыжник Артём Мальцев проанализировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России, где показал лучший результат. Вторым стал Иван Якимушкин. Тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.
Старт прошёл без лидера сборной России Александра Большунова, который снялся с заезда. Он готовится к командному спринту.
«Приехал сюда 20 марта, чуть заранее, специально, чтобы подготовиться к чемпионату России. Поговорил с Маркусом, и мы решили, что первые старты не побежим, то есть длинную гонку и спринт, а вместо этого полноценно подготовимся к пятнашке и эстафете. В итоге всё получилось, план сработал. Я доволен. Лыжи сегодня ехали прекрасно, спасибо личному тренеру и смазчику.
Старался слушать внимательно информацию по ходу гонки – как начал, как иду. Начал с проигрыша в две секунды, потом по нулям. Начал с запасом и думаю: «Значит всё должно получиться». Работал в этом темпе, старался держать его. Не скажу, что последние километры ехал спокойно. Догнал Червоткина, отыграв минуту, и пытался уже его чуть подтащить. Потом на финише он боролся с Порошкиным, ему кричали: «Секунда!», и Лёха стал ускоряться. Он выдал хороший финиш, и я за ним подтянулся», — сказал Мальцев в эфире Telesport.
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