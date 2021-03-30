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Артём Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в отсутствие Большунова

Артём Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в отсутствие Большунова
Другие / Лыжный спорт 0

Лыжник Артём Мальцев стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате России в Тюмени. Второе место занял Иван Якимушкин. Тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.

Лидер мужской сборной России Александр Большунов снялся с заезда. Он готовится к командному спринту, который состоится завтра, 31 марта.

Ранее состоялась женская индивидуальная гонка. Победу в ней одержала Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Мужчины

1. Артём Мальцев — 33.05,4
2. Иван Якимушкин +34,7
3. Андрей Ларьков +35,0
4. Артём Николаев +40,1
5. Денис Спицов +46,2
6. Сергей Турышев +55,9
7. Александр Кулешов +58,3
8. Алексей Червоткин +1.00,7
9. Антон Тимашов +1.04,8
10. Илья Порошкин +1.08,1.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
30 марта 2021, вторник. 10:30 МСК
Идёт
1
Артём Мальцев
Нижегородская - Мордовия
33:05.4
2
Иван Якимушкин
Тюменская область
+34.70
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