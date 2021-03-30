Артём Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в отсутствие Большунова

Лыжник Артём Мальцев стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате России в Тюмени. Второе место занял Иван Якимушкин. Тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.

Лидер мужской сборной России Александр Большунов снялся с заезда. Он готовится к командному спринту, который состоится завтра, 31 марта.

Ранее состоялась женская индивидуальная гонка. Победу в ней одержала Татьяна Сорина.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень

Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Мужчины

1. Артём Мальцев — 33.05,4

2. Иван Якимушкин +34,7

3. Андрей Ларьков +35,0

4. Артём Николаев +40,1

5. Денис Спицов +46,2

6. Сергей Турышев +55,9

7. Александр Кулешов +58,3

8. Алексей Червоткин +1.00,7

9. Антон Тимашов +1.04,8

10. Илья Порошкин +1.08,1.