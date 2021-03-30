Артём Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в отсутствие Большунова
Лыжник Артём Мальцев стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате России в Тюмени. Второе место занял Иван Якимушкин. Тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.
Лидер мужской сборной России Александр Большунов снялся с заезда. Он готовится к командному спринту, который состоится завтра, 31 марта.
Ранее состоялась женская индивидуальная гонка. Победу в ней одержала Татьяна Сорина.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень
Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Мужчины
1. Артём Мальцев — 33.05,4
2. Иван Якимушкин +34,7
3. Андрей Ларьков +35,0
4. Артём Николаев +40,1
5. Денис Спицов +46,2
6. Сергей Турышев +55,9
7. Александр Кулешов +58,3
8. Алексей Червоткин +1.00,7
9. Антон Тимашов +1.04,8
10. Илья Порошкин +1.08,1.
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