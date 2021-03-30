Якимушкин о 2-м месте: тренер мне говорит — почему ты не можешь начать на километр раньше?

Лыжник Иван Якимушкин прокомментировал второе место в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате России. Спортсмен отстал от Артёма Мальцева, выигравшего заезд, более чем на полминуты.

«Мне с самого детства лучше удаются финиши. Тренер мне говорит: «Почему ты не можешь начать на километр раньше? Вон же финиш». Но пока я не увижу через петлю эту черту, у меня не получается выдавать. То ли боюсь, то ли чего. Это то место, где нужно рисковать. Но по гонке пробовал новое, решил начать очень спокойно. Мой друг ведёт статистику, и по ходу всего сезона у меня прослеживалась закономерность, что с 5-го по 8-й километр я западаю по скорости относительно лидеров. Сегодня хотел выйти и начало отработать очень спокойно, а потом чуть добавлять.

Начал проигрывать, проигрывал по довольно много секунд, но потом добавил, стал выходить в лидеры. Но какой-то трудный момент потом случился, когда я вроде работал, а ребята добавляли и уходили. Может немного не подготовлен был сегодня, мышцы затекали, я уставал. Но в то же время меня очень хорошо вели тренеры. Понимал, что проигрываю и что последний участок нужно выдавать, в последний подъём. Это мой дом, и я очень хорошо знаю, как здесь отрабатывать. Хорошо, что у меня получилось всё идеально. Можно сказать, рассчитал до минимума. Рад, что так получилось.

Побежим ли завтра командный спринт со Спицовым? Я ещё не видел Дениса. С финиша он сразу ушёл. Сейчас поговорим и решим. Он сегодня остался за чертой тройки. Зная Дениса, он в любом случае захочет выйти завтра и показать всем, на что способен, несмотря на травму», — сказал Якимушкин в эфире Telesport.