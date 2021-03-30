Ларьков: рад, что попал на пьедестал. Да, только третье место, но впереди молодые ребята
Российский лыжник Андрей Ларьков поделился эмоциями после того, как завоевал бронзовую медаль на чемпионате России в индивидуальной гонке на 15 км.
«Рад, что попал на пьедестал. Да, только третье место, но впереди ребята более молодые, им чуть полегче. Тем более я знал, что впереди мой товарищ по команде и друг Иван Якимушкин. Знал, что он выдаёт финишный отрезок получше, чем я. Но имеем то, что имеем.
Было ли у меня западение скорости? Да нет. Я предпочитаю бегать более ровно по ходу всей дистанции, а Иван любит на финишном круге добавлять. Так и получилось. Если сравнивать с состоянием, которое у меня было в ноябре, конечно, сейчас гораздо легче и веселее», — сказал ларьков в эфире Telesport.
Артём Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в отсутствие Большунова
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
12:37
-
12:16
-
12:10
-
11:51
-
11:46
-
11:43
-
11:40
-
10:49
-
10:41
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:09
-
09:59
-
09:59
-
09:55
-
08:52
-
08:44
-
08:18
- 29 марта 2021
-
21:06
-
20:15
-
19:54
-
18:39
-
18:36
-
12:56
-
12:34
-
10:38
-
09:44
-
08:19
- 28 марта 2021
-
22:15
-
21:31
-
17:20
-
17:09
-
16:43
-
15:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам