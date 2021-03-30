Ларьков: рад, что попал на пьедестал. Да, только третье место, но впереди молодые ребята

Российский лыжник Андрей Ларьков поделился эмоциями после того, как завоевал бронзовую медаль на чемпионате России в индивидуальной гонке на 15 км.

«Рад, что попал на пьедестал. Да, только третье место, но впереди ребята более молодые, им чуть полегче. Тем более я знал, что впереди мой товарищ по команде и друг Иван Якимушкин. Знал, что он выдаёт финишный отрезок получше, чем я. Но имеем то, что имеем.

Было ли у меня западение скорости? Да нет. Я предпочитаю бегать более ровно по ходу всей дистанции, а Иван любит на финишном круге добавлять. Так и получилось. Если сравнивать с состоянием, которое у меня было в ноябре, конечно, сейчас гораздо легче и веселее», — сказал ларьков в эфире Telesport.