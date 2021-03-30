Тренер сборной России Сергей Турышев стал шестым в индивидуальной гонке на ЧР
Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев занял шестое место в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате страны. От Артёма Мальцева, выигравшего гонку, он отстал на 55,9 секунды, также его опередили Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Артём Николаев и Денис Спицов.
Напомним, женскую индивидуальную гонку на 10 км коньковым ходом выиграла лыжница национальной команды Татьяна Сорина.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Тюмень. Расписание соревнований (оставшиеся забеги)
31 марта
9:30 — командный спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.
2 апреля
9:00 — эстафета, женщины.
10:30 — эстафета, мужчины.
3 апреля
8:00 — масс-старт, классический стиль, женщины.
4 апреля
8:00 — масс-старт, классический стиль, мужчины.
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