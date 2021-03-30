Видео: прямая трансляция турнира по сноуборду Red Bull Roll the Dice

30 марта в рамках фестиваля Quiksilver New Star Camp на круглогодичном горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной поляне пройдут уникальные сноубордические соревнования — Red Bull Roll the Dice. «Чемпионат» ведёт видеотрансляцию соревнований.

Ход состязаний определят игральные кости, при помощи которых райдеры будут состязаться в технике и стабильности. Перед каждой попыткой участники будут бросать гигантские игральные кости, которые определят трюк, который им предстоит прыгнуть. Грани одного кубика показывают грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть может что угодно: от элементарного трюка до сложного элемента. При таком формате новички и профессионалы находятся в равных условиях, а главным для победы становится умение демонстрировать свой стиль и стабильность при выполнении максимально разнообразного набора трюков. Игра идёт на выбывание: тот, кто наиболее чётко и стильно повторит загаданные трюки, проходит в следующий этап. В финале остаются двое сильнейших. Победитель будет определён по итогам трёх попыток.