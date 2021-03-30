Ларьков — о преимуществе Большунова в лыжах: говорю то, что думаю, а не то, что должен

Лыжник Андрей Ларьков, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата России — 2021, проходящего в Тюмени, объяснил свои слова про то, что у Александра Большунова лучшие лыжи, чем у остальных.
«Всем так интересна эта тема? Я говорил это ещё в сентябре прошлого года проекту «На лыжи!», и тогда было много вопросов. Если интересно — найдите то моё интервью, там все подробности.
Могу сказать, что в плане подбора лыж у Александра Большунова есть преимущество. Такова ситуация на сегодняшний момент. У меня с тех пор ровным счётом ничего не изменилось. Возможно, это связано с тем, что я большую часть сезона по разным причинам не бегал на Кубке мира, а катапультировался на российские старты с тем багажом, с которым был. На соревнованиях в России разница в лыжах нивелируется, а на этапах Кубка мира она значительна. С чем это связано? На эту тему можно говорить очень долго, дискутировать, и у каждого будет своё мнение.
Даже внутри сервис-бригады разные позиции у парней. Но я говорю то, что есть на самом деле, а многие говорят то, что должны сказать, а не то, что думают на самом деле», — сказал Ларьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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