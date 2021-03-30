Губерниев: ещё один! Мальцев понимает — если он про меня не скажет, никто о нём не напишет

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в свой адрес со стороны лыжника сборной России Артёма Мальцева. Ранее Мальцев заявил, что не обращает внимания на слова Губерниева, который, по его мнению, любит, когда вокруг него негатив.

«Ещё один внимания не обращает! Артём понимает: если он про меня не скажет, никто про него ничего не напишет...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Ой, Артём Мальцев позвонил, извинился и сказал, что он не это имел в виду...» — добавил он.

Напомним, сегодня, 30 марта, Артём Мальцев в отсутствие лидера мужской сборной России Александра Большунова выиграл индивидуальную гонку на чемпионате страны. Он серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете.