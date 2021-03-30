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«Болтовня». Вяльбе — об идее шведок уравнять дистанции мужских и женских гонок

«Болтовня». Вяльбе — об идее шведок уравнять дистанции мужских и женских гонок
Другие / Лыжный спорт 0
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует уравнивать женские дистанции с мужскими в лыжегоночных соревнованиях.

«Мне кажется, что всё это просто болтовня. По крайней мере, на ближайшем заседании совета FIS эта тема не поднимается», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее с идеей уравнять дистанции мужских и женских гонок выступили шведские лыжницы Фрида Карлссон и Линн Сван.

«Странно, что парни бегут в гонках вдвое дольше нас, например, в скиатлоне. Это даже немного оскорбительно», — говорила Карлссон.

«В футболе мужчины и женщины играют одинаково — 90 минут плюс дополнительное время. То же самое и в большинстве видов спорта. Я не вижу причин, почему в лыжах так не должно быть. Это консервативная традиция, что мы должны проходить более короткие дистанции, чем мужчины», — говорила Сван.

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