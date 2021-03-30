«Болтовня». Вяльбе — об идее шведок уравнять дистанции мужских и женских гонок

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует уравнивать женские дистанции с мужскими в лыжегоночных соревнованиях.
«Мне кажется, что всё это просто болтовня. По крайней мере, на ближайшем заседании совета FIS эта тема не поднимается», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Ранее с идеей уравнять дистанции мужских и женских гонок выступили шведские лыжницы Фрида Карлссон и Линн Сван.
«Странно, что парни бегут в гонках вдвое дольше нас, например, в скиатлоне. Это даже немного оскорбительно», — говорила Карлссон.
«В футболе мужчины и женщины играют одинаково — 90 минут плюс дополнительное время. То же самое и в большинстве видов спорта. Я не вижу причин, почему в лыжах так не должно быть. Это консервативная традиция, что мы должны проходить более короткие дистанции, чем мужчины», — говорила Сван.
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