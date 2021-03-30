Исландские волейболисты сыграли возле извергающегося вулкана. Ролик стал вирусным
В Исландии группа местных волейболистов решила сыграть в непосредственной близости от извергающегося вулкана. Импровизированный матч в экстремальных условиях запечатлели прохожие и выложили видео в «Твиттер». За два дня оно набрало почти 4 млн просмотров и стало вирусным.
«Люди случайно играют в волейбол на вулкане в Фаградалсфьялле», — так девушка, запечатлевшая происходящее на камеру, описала ситуацию в своём «твиттере». В ответ фолловеры обвинили её в том, что на видео постановка, а не реальное событие. Девушка опровергла догадки.
На записи видно, как извергается лава буквально в нескольких десятках метров от спортсменов.
Извержение вулкана на Фаградалсфьялле (недалеко от Рейкьявика) началось ночью 19 марта. Вулкан спал более 800 лет.
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