Устюгов: если бы все бегали, как Червоткин, на лыжи смотреть было бы намного интереснее

Двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов высказал мнение, что гонки стали бы интереснее, если бы спортсмены меньше думали о тактике и меньше экономили силы.
«Мне в гонках главное — удовольствие получить, выйти и вскрыть все свои карты. Как Лёха Червоткин. Если бы все лыжники бегали так же, как он, смотреть на это было бы намного интереснее. Никто бы не «сидел», не экономил силы — как у нас любят говорить, рюкзаков бы не возил. Каждый бы вышел и показал, на что горазд. Или как Большунов в скиатлоне – на первом и втором кругах поработал, потолкался с соперниками, понял, что может идти быстрее – и пошёл. Грамотно, на красивом ходе. Короткие спринтерские дистанции в лёгкой атлетике в этом плане крутые — каждый бежит по своей дорожке, никто за спиной не отсиживается. Было бы прикольно сделать так в лыжах.
Понимаю, что борются за медали, за призовые. Но кайф от этого не получаешь. В этом году, когда я вернулся на Кубок мира, на первом же этапе в эстафете в Фалуне не знал, когда меня «накроет». Но потом, когда понял, что не «накрывает», гонку я проводил уже так, чтобы ехать на полную и получать удовольствие. Есть гонки, когда надо думать, где-то посидеть. Но это неинтересно», — рассказал Устюгов в «инстаграме» бывшего врача сборной России по лыжным гонкам Андрея Дерягина.
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