Лукин покинул пост президента Паралимпийского комитета России

Владимир Лукин ушёл с поста президента Паралимпийского комитета России. Это связано с выполнением решения Спортивного арбитражного суда.



Лукин являлся президентом ПКР с 1997 года. Кроме него, комитет покинули вице-президенты Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин. Временно исполняющим обязанности президента ПКР утверждён Павел Рожков.



В связи с решением CAS по делу ВАДА против Российского антидопингового агентства чиновникам запрещено занимать посты в спортивных федерациях до декабря 2022 года. 83-летний Лукин является членом Совета Федерации РФ.



«Решение совпадает по времени с 25-летним юбилеем моего пребывания в Паралимпийском комитете, и без преувеличения можно сказать, что за это время паралимпийское движение стало частью жизни нашей страны — позитивной частью. В стране узнали, что такое паралимпизм, в стране изменилось отношение к людям с инвалидностью вообще в связи с широкой популярностью спорта инвалидов. Что я могу, что в моих силах для содействия паралимпизму в России, я делал, делаю и буду продолжать делать. Поэтому никаких особых потрясений и эмоций сейчас я не испытываю, тем более что за четыре года всех этих скандалов ни одного документального решения о правонарушении внутри нашей паралимпийской команды нам предоставлено не было», — приводит слова Лукина пресс-служба Паралимпийского комитета России.