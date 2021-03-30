Россия не сможет провести Кубки мира по регби из-за решения CAS

Россия не сможет претендовать на проведение двух Кубков мира по регби. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда.
«Мы не сможем претендовать на проведение Кубка мира по регби 2027 и 2031 годов из-за решения CAS. С подачей заявки ещё можно было что-то сделать и ждать, но победители конкурса будут объявлены в 2022 году, а этот период попадает под действие решения CAS. Мы решили юридически ничего не оспаривать в данной ситуации», — приводит ТАСС слова заместителя председателя высшего совета Федерации регби России Кирилла Яшенкова.
Из-за решения Спортивного арбитражного суда до декабря 2022 года рекомендовано не проводить в России международные соревнования. Кроме того, России запрещено подавать заявки на проведение основных турниров в этот период. Федерация регби России подавала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов.
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