Сложнейший трюк позволил лыжнику Остапу Закаряну выиграть Red Bull Roll the Dice 2021

30 марта на курорте «Роза Хутор» в Красной поляне в рамках фестиваля Quiksilver New Star Camp состоялись уникальные соревнования по лыжному фристайлу Red Bull Roll the Dice.

Ход соревнований определяли гигантские игральные кости. Бросая их, участники решали, каким будет следующий трюк. Грани одного кубика показывали грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть могли как элементарные трюки, так и сложные элементы.

В турнире приняли участие 17 лыжников. В финале за победу боролись россиянин Остап Закарян и поляк Щепан Карпель, который выиграл предыдущий розыгрыш турнира, состоявшийся в апреле 2019 года. Победитель финала определился по итогам трёх прыжков. В заключительной попытке спортсменам предстояло сделать произвольный трюк с захватом «мьют». Закарян покорил публику сложнейшим прыжком «Дабл-корк 12». Карпель был так обескуражен, что, исполняя ответный трюк, не сделал захват, и судьи единогласным решением отдали победу россиянину.