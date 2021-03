Победитель Red Bull Roll the Dice Закарян: выиграть было делом принципа

30 марта на курорте «Роза Хутор» в Красной поляне в рамках фестиваля Quiksilver New Star Camp состоялись уникальные соревнования по лыжному фристайлу Red Bull Roll the Dice.



Победу в зачёте лыжников одержал россиянин Остап Закарян, в финале исполнивший сложнейший трюк «дабл-корк 12» и по решению судей опередивший поляка Щепана Карпеля. После финиша победитель рассказал о своих эмоциях корреспонденту «Чемпионата».



«Эмоции зашкаливали весь день. Сначала были трудности с проходом в финал, но потом ситуация стабилизировалась, я прошёл туда. А затем с каждым проездом было всё сложнее и сложнее, волнение только нарастало. В решающем противостоянии у нас был счёт 1:1, так что третий, последний прыжок был самым сложным. На старте финального прыжка я немного постоял, хотелось чуть-чуть обдумать, какой именно трюк делать. Полминуты я постоял, подумал, настроился и поехал. Очень рад, что в итоге всё получилось.



Выиграть Red Bull Roll the Dice для меня было делом принципа — я шёл к этой победе. Боюсь сглазить, но то, что я местный, даёт мне преимущество. Уже вторые соревнования на Quicksilver New Star Camp выигрываю.



Буду ли отмечать победу? Сегодня надо лечь спать пораньше, потому что завтра на рассвете у нас съёмки, надо быть на склоне уже в семь утра. Расслабиться не выйдет».



Ход турнира Red Bull Roll the Dice определяли гигантские игральные кости. Бросая их, участники решали, каким будет следующий трюк. Грани одного кубика показывали грэбы (захваты), другого — градусы вращения. В заключительной попытке спортсменам нужно было исполнить произвольный трюк с захватом «мьют».

Сложнейший трюк позволил лыжнику Остапу Закаряну выиграть Red Bull Roll the Dice 2021