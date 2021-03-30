Волейбольный клуб поселили в общежитии — команда отказывается играть решающий матч

Волейбольный АСК из Нижнего Новгорода собирается бойкотировать матч против «Факела» из-за того, что в Новом Уренгое команду поселили в общежитии с вахтовиками.



Третья игра квалификационного раунда за выход в «Финал шести» российской Суперлиги должна быть сыграна 31 марта. В первых двух матчах противостояния команды одержали домашние победы (раунд проводится до двух побед). Однако сегодня АСК на своём сайте сообщил, что собирается покинуть город.



«Существует большая вероятность, что матч не состоится. Причина банальна, но очень значительна. Все гостиницы на даты проведения матча, которые есть в Новом Уренгое, заняты. После воскресного матча в Нижнем Новгороде принимающая сторона уверила наш клуб, что поможет найти гостиничные номера с комфортными условиями. Однако по приезду команду ждал неприятный сюрприз. Нижегородцам предоставили крыло на втором этаже местного общежития №5, где живут работники, трудящиеся вахтовым методом. Игроков заселили в одно крыло, на котором, однако нет туалетов и пунктов приема пищи (душ найти не удалось). Всё это располагается в соседнем крыле, где проживают работники. Гостиничные номера также вызывают вопросы, так как высоким, двухметровым спортсменам невозможно разместиться на предложенных кроватях, что не позволит им восстановиться и выйти в оптимальной форме на важнейший матч сезона.



На данный момент клуб отказался от проживания в этом месте, других вариантов предложено не было и из-за неимения альтернатив, планирует ближайшим рейсом вернуться домой. Клуб уведомил «Факел» и Всероссийскую федерацию волейбола. Ожидаем решения о дальнейшей судьбе матча. Надеемся, что последняя путевка в «Финал Шести» будет разыграна на волейбольной площадке, а не за её пределами», — говорится в сообщении клуба.

В Всероссийской федерации волейбола сообщили, что АСК может получить техническое поражение. «Отказ от игры — это неявка команды, за что полагается техническое поражение. Что касается других санкций, то этот вопрос будет рассматривать исполком, насколько форс-мажорное это обстоятельство. Я не вижу в этом форс-мажора», — приводит РИА «Новости» слова генерального секретаря ВФВ Александра Яременко.